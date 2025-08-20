Звезда от театралната сцена съобщава времето по Bulgaria ON AIR

Прогнозата за времето по Bulgaria ON AIR – „Времето ON AIR“, вече има ново лице – чаровната актриса Иоанна-Микаела Димитрова. Макар да е едва на 25 години, тя вече има богата творческа биография на театралната и музикалната сцена, както и в киното.

Иоанна-Микаела е част от последния клас на доайена в занаята – проф. Румен Рачев в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където завършва специалност „Актьорство за куклен театър“ и магистратура по „Образователен и терапевтичен куклен театър“. През 2025 г. тя защитава и втора магистратура – „Международни икономически отношения“ в УНСС.

Актьорската ѝ кариера започва с участието в постановката „Пухеният“ на Явор Гърдев, а по-късно стъпва и на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в „Хъшове“ на Александър Морфов. От 2024 г. е артист-солист в Софийската опера и балет, където пее и играе в мюзикъли и оперни спектакли като „Матилда“, „Вълшебната флейта“ и „Лоенгрин“.

Паралелно с театралната си кариера, Иоанна-Микаела има участия в киното и телевизията – във филма „Последният вампир на София“, сериала „Откраднат живот“, музикални клипове и реклами. Носител е на множество отличия, сред които наградите „Студент на годината“ в категориите „Изкуства“ и „Талант“, както и призове за актьорско майсторство и за постижения в културата.

Сега младата актриса влиза в нова роля – тази на водеща на прогнозата за времето. Със своята харизма, усмивка и сценично присъствие тя обещава да внесе жизнерадостно настроение в ефира, независимо от прогнозата.