Новини

Арестуваха двама мъже за домашно насилие в Сливен

При единият от случаите син е заплашвал майка си

22.08.2025 | 22:07 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:20 ч. 0
БГНЕС

Двама мъже са задържани от полицията в Сливен след сигнали за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В четвъртък, около 17:00 ч., 62-годишна жена е подала сигнал, че 30-годишният ѝ син упражнява спрямо нея насилие и отправя заплахи. Той е задържан за срок от 24 часа, като е образувано досъдебно производство.

По-късно, около 23:24 ч., е получен сигнал за 42-годишен мъж в нетрезво състояние, проявил агресивно поведение спрямо жената, с която живее на семейни начала. Задържан е за 24 часа. По случая също е започнато досъдебно производство.

На пострадалите жени е предложена правна помощ.

