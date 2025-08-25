IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

82-годишна жена от Хасково даде близо 16 000 на ало измамници

Тя мислила, че помага на полицията

25.08.2025 | 10:58 ч. Обновена: 25.08.2025 | 12:08 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Възрастна жена от Хасково е поредната жертва на телефонни измамници, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Тя е подала сигнал в полицията около 2:00 ч. тази нощ. Жената, която е на 82 години, съобщила на служителите на реда, че в късния следобед на неделния ден е била измамена.

Според разказа ѝ, около 17:00 ч. е получила телефонно обаждане, в което мъжки глас се представил за служител на енергото и ѝ казал да отвори входната врата на блока, в който живее, под претекст, че ще се извършват ремонтни дейности. Докато изпълнявала поисканото, последвало второ обаждане по стационарния ѝ телефон. Според разказа на жената, в него ѝ били отправени заплахи с ултиматум да подготви 60 000 лева.

При трето обаждане, около 18:00 ч., мъж се представил за полицай, след което последвали наставления от негова страна да даде парите. Той обяснил, на жената, че с тази примамка, тя ще помогне измамниците да бъдат заловени.

Малко по-късно жената предала наличните си 15 500 лв. на двама мъже на входа на апартамента си. От полицията съобщиха, че работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хасково възрастна жена ОДМВР-Хасково телефонна измама
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem