Бягство от затвора – полицията в Ловеч е на крак

Двамата затворници са били на лек режим

02.11.2025 | 21:13 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 часа тази вечер, потвърдиха за bTV от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Единият от избягалите вече е задържан, а другият все още се издирва.

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.

Двамата затворници са били на лек режим.

затвор бягство Ловеч
