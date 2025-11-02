Бягство от затвора – полицията в Ловеч е на крак

Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 часа тази вечер, потвърдиха за bTV от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.
Единият от избягалите вече е задържан, а другият все още се издирва.
В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.
Двамата затворници са били на лек режим.