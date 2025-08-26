Каналджиите изучават режима на границата и къде е лесно преминаването

Втори бус с 24-ма мигранти беше заловен от гранични полицаи от Царево.

"Времето е хубаво и лесно се преодолява границата. Не се увеличава мигрантският поток. Това е нов канал, който е пробван неуспешно. Сега е задържан грузинец, често за шофьори се използват чужденци. Профилът е човек, на когото му трябват пари и е готов да рискува. Обясняват му, че няма рискове и го пращат с придобит или нает микробус", обясни бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в "България сутрин".

Микробус може да събере до 20-25 души и остава най-ползваното средство, посочи той за Bulgaria ON AIR.

"Микробусът лесно се идентифицира като средство за превозване на мигранти, само като се види как е натоварен. Няма целенасочена идея да се предизвикват катастрофи, по-скоро шофьорите целят да спасят себе си", допълни доц. Иванов.

Каналджиите пробват нови маршрути

Граничната полиция е натрупала много опит в случаите с трафик на хора, убеден е гостът.

"Има хора на терен с многогодишен опит. Каналджиите изучават режима на граничната охрана и къде е най-лесно преминаването и превозването на тези хора. Ще пробват и нови маршрути, но това ще е докато е хубаво времето", изтъкна бившият зам.-ректор на Академията на МВР.

Според него системата работи и служителите си вършат работата.

"Теренът е много сложен на българо-турската граница и няма как навсякъде да поставим граничен полицай. Трафикантите получават информация, понякога дори от вътрешни хора. Не можем да гарантираме 100% физическа защита на границата. Има места, където по чисто технически причини се разрушава", поясни доц. Иванов.

Гледайте целия разговор във видеото.