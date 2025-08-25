IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пак спипани мигранти: Отново 24, отново край Лозенец

Шофьорът е бил българин

25.08.2025 | 09:24 ч. Обновена: 25.08.2025 | 19:00 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снощи има нов заловен бус с 24 мигранти и с български водач, каза пред bTV главният комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. 

„Това е ежедневие, случва се за нас всеки ден и всяка нощ да залавяме такива групи“, посочи главен комисар Златанов. Той обясни, че бусът е заловен отново в района на село Лозенец, община Царево, където на 23 август бе задържан бус със същата бройка мигранти. 

Основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово, обясни главен комисар Златанов. Той подчерта, че трафикантите от турска страна използват и дронове. Златанов увери, че българските гранични власти са в 24-часов режим на интензивна работа. 

По думите на директора на „Гранична полиция“ през последната година са разбити над 15 групи за трафик, включително и при международни операции.

мигранти лозенец
