МВР с акция в община Несебър, РДНСК и Кадастъра в Бургас заради "Елените"

Полицията провежда акция в сградата на община Несебър, както и в РДНСК и Кадастъра в Бургас. По първоначални данни МВР разследва потопа на Елените, отнел четири човешки живота.

Униформени са влезли в сградата на общината на Несебър в 15 часа. По същото време се е провела и акция в Бургас.

Ще бъде иззета документация, свързана със застрояването на "Елените" през годините, съобщават от "24 часа".

Междувременно директорът на РДНСК Бургас Янчо Райков заяви, че проверка вече се извършва, като се проверяват налични строителни книжа и ПУП-ве.

Според директора на регионалната строителна инспекция резултати от проверката могат да се чакат в края на седмицата.