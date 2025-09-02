IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад мъж открадна пари и документи от жена във влак, арестуваха го

Задържаният е криминално проявен и осъждан за кражби и грабеж

02.09.2025 | 16:08 ч. Обновена: 02.09.2025 | 16:44 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Служители на полицейското управление в Роман са заловили за часове извършител на кражба във влак, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Сигнал е подала жителка на града, която обяснила, че вчера, във влак от Мездра за Червен бряг е извършена кражба от дамската ѝ чанта на 350 лева, лична карта, дебитна карта и други лични документи. 

След оперативно-следствени действия е установено, че съпричастен към деянието е 22-годишен жител на Роман, криминално проявен и осъждан за кражби и грабеж. Част от парите, както и личните документи са върнати на собственичката.

