Полицията издирва румънски гражданин, изчезнал в Слънчев бряг

Стелиан Мику е в неизвестност от 1 септември

06.09.2025 | 20:15 ч. Обновена: 06.09.2025 | 20:52 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас обяви за издирване 42-годишния румънски гражданин Стелиан Мику, който е в неизвестност от 1 септември т.г. Той е изчезнал в курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

При последното му забелязване Мику е бил облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут с черни чехли и е носил черна шапка с козирка. Височината му е около 175–180 см. Изчезналият е със специални потребности.

ОД на МВР – Бургас призовава всички граждани, които разполагат с информация относно местонахождението на Стелиан Мику, да сигнализират незабавно на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

През юни т.г. в курорта Слънчев бряг полицаи издирваха и 16-годишен украински младеж с аутизъм, който бе напуснал жилището, обитавано с майка му. Благодарение на системата за видеонаблюдение, младежът бе локализиран в района на хотелски комплекс, където се опитал да се слее с туристи. Той бе предаден на майка си в добро състояние.

