Гледат мярката на мъжа, който предизвика инцидента с трамвая пред румънското посолство

Обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено"

11.09.2025 | 08:02 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Апелативният съд на София ще гледа въззивната мярка на Даниел Т., обвинен, че е предизвикал инцидента с трамвая.

На 2 септември трамвай дерайлира в района на румънското посолство и нанесе сериозни материални щети на инфраструктурата и паркираните автомобили на мястото на инцидента. 

Разследването на полицията установи, че извършителят е 22-годишен младеж с криминално минало. Той е използвал момента, докато ватманът е оставил без контрол мотрисата, за да се качи и да я подкара. По чудо няма пострадали хора.

Обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети, са били извършени с умисъл.

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

