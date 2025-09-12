IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Столичанин е задържан във връзка с палеж на автомобил

Мъжът е добре познат на органите на реда

12.09.2025 | 17:22 ч. Обновена: 12.09.2025 | 18:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Столичанин на 38 години е задържан във връзка с палеж на лек автомобил в пернишкото с. Кралев дол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. 

Мъжът е добре познат на органите на реда. От полицията уточниха, че съпричастността му към възникналия инцидент е в процес на установяване. Има данни, че мужду него и потърпевшия е имало неуредени финансови взаимоотношения, съобщават още от пернишката полиция. 

Лек автомобил горя в средата на тази седмица в с. Кралев дол. Превозното средство е собственост на 37-годишен столичанин. Пламъците са били потушени от него и съседите му до пристигането на противопожарните екипи. Колата е обгоряла частично в предната ѝ част.  

