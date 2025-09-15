IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Седем арестувани в Перник за притежание на наркотици

Това е станало при спецакция в края на миналата седмица в областния град

15.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 15.09.2025 | 21:51 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

При спецакция на пернишката полиция са задържани седем души за притежание на наркотични вещества, съобщиха Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Акцията е проведена в края на миналата седмица в областния град. Целта е противодействие на престъпления, свързани с употребата, притежаването и разпространението на дрога. По време на дейностите са иззети около 30 грама марихуана и са задържани 7 души на възраст от 18 до 22 години.  

При проверка на 21-годишен в пернишкия кв. "Твърди ливади" са били иззети около три грама марихуана, допълват от полицията. При последвал обиск на 19-годишен перничанин са иззети около 6 грама марихуана. Последвали процесуално-следствени действия и от помещение на мазе, ползвано от младежа, са иззети още 13 грама зелена суха листна маса с индикация на марихуана при направен полеви наркотест.

Младеж на 18 години е бил проверен на ул. "Софийско шосе" в Перник. От него са били конфискувани над два грама марихуана.

От пресцентъра на ОД на МВР в Перник допълниха, че продължават действията на полицията за противодействие на притежаването и разпространението на наркотици в града. 

Перник акция на полицията притежание на наркотици ОДВР-Перник
