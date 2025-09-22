IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Варненска кримка на 25 г. е влезлият с взлом в разградската болница

Той е криминално проявен и осъждан

22.09.2025 | 11:25 ч. Обновена: 22.09.2025 | 12:12 ч. 3
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Мъжът, влязъл с взлом в медицински помещения в разградската болница, е 25-годишен, криминално проявен и осъждан от Варна, съобщи МВР.

Той е установен като извършител на серия увреждания в Разград. В ранните часове в съботния ден през вътрешен коридор на Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград мъжът достига до Отделението за трансфузионна хематология и взломява три врати. 

След това по улица „Иван Вазов“ пред Медицински център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети. Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица „Бели Лом“, след което стига до сградата на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – офис Разград и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността.

Нарушителят е задържан в Районното управление на полицията в Разград. 

