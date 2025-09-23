IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата потвърди, че мъжът, открит мъртъв край Смолян, е бил наръган

Полицията има насоки за извършителя, но се работи по различни версии

23.09.2025 | 16:53 ч. 2
Прокуратурата потвърди, че мъжът, открит мъртъв край Смолян, е бил наръган

Окръжен прокурор на град Смолян Недко Симов потвърди, че мъжът, намерен мъртъв на екопътека "Невястата" е бил убит. На брифинг пред медиите той съобщи, че е образувано досъдебно производство за тежко умишлено престъпление - убийство. 

Сигналът на 122 е подаден в 8:34 часа на 22 септември. Гражданин съобщил, че на около 400 метра от главния път на екопътека "Невястата" е намерен мъж, на около 40 години, който не се движи. Екипът на Спешна помощ, който пристига на мястото, установява, че лицето е починало от прободни рани. Жертвата се казва Павел Иванов Христов, на 40 години, от Ямбол, съобщи ст. комисар Цветан Цанков, директор на ОД на МВР – Смолян.

"Извършени са оглед на местопроизшествието, оглед на трупа, на автомобили. Взети са следи, веществени доказателства, разпитани са свидетели. Назначена е съдебно медицинска експертиза. Утопсията установява, че причината за смъртта е остра кръвозагуба в резлутат на нанесени прободно-прорезни рани. Предстои назначаването на още експертизи. Смъртта е настъпила в рамките на едно денонощие", обясни прокурор Симов. 

По думите му полицията има насоки за извършителя, но се работи по различни версии, като нито една не е изключена.

 

убийство Смолян Невястата разследване
