Новини

Шофьорите на Роби Уилямс нямали пари в брой, служителите на ИААА ги разходили до банкомат

Куриозните подробности разказа районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков

29.09.2025 | 13:28 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Служителите на автомобилната администрация, накарали  шофьорите на камиони, превозвали техника за шоуто на Роби Уилямс да изтеглят пари от банкомат. Това съобщава в профила си районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков. 

Двамата инспектори са арестувани. Спрели британските тирове до Нови Хан. 

"Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", написа той.

До разкриването на случая се стигна след сигнал на Институтът за пътна безопасност (ИПБ) до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

В отвореното писмо, експертите описват случай, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани .

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Срещу служителите е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени, каза Гроздан Караджов пред бТВ.

