Потресаващ случай: Учителка тормозила сексуално дете в детска градина в Каблешково ВИДЕО

Разследване за психическо, физическо и сексуално насилие в детска градина в Каблешково.
За щастливото семейство на Динко и Петя, които имат две биологични деца и са осиновители на трето, всичко се срива преди 7 месеца, когато по-малката им дъщеря проявява необичайно поведение, разказват пред "Glas" и Тина Ивайлова.
Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина.
Случаят е от ДГ Радост - Каблешково.
"Когато кажех "утре си на детска градина", тя се вцепеняваше", разказа майката.
"Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени", допълва бащата.
"Ноктите и бяха олюспени - няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче", споделят още родителите.
"Няма да забравя, когато дъщеря ми каза - "тати, сега няма да ме боли вече", каза Динко.
Когато детето започнало да споделя родителите били в шок. То разказва, че е бито с юмрук.
"Стискала я и краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата", каза майката. "Тя се е молела на г-жа Герова да спре."
И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.
"Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката и ме натисна. Имала е кръв. После я е заболял корема", допълва майката.
"Гинеколозите в Съдебна медицина казаха, че се е случило", разказа бащата.
"Мамо, знаеш ли, че мен Герова ме целува с език в устата. Един път излезе от тоалетната със смъкнати гащи и си показа дупето", разказало детето за възпитателката.
Детето посещава терапевт.
"Мариета Герова и натискала ноктите и ги е чупила нагоре."
Медицинското потвърждава нараняванията по детето. Самата Герова отрича да е посягала на 4-годишно.
По случая е образувано досъдебно производство.