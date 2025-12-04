Откриха труп във Враца, разследват умишлено убийство

За човешки труп, намерен в района на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Христо Ботев“ във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Според информацията тялото е открито в сряда, 3 декември, а работата по установяване на личността продължава.

Мъж, който вървял по пътеката през гората зад бившия Кожен център, се натъкнал на зловещата находка около обяд. Човекът намерил разчленен и оглозган от животни труп край място, което е свърталище на наркозависими.

След като се натъкнал на страховитата гледка, мъжът сигнализирал своевременно на полицията, откъдето реагирали мигновено и заградили за броени минути мястото.

След като били извършени обстойни огледи, трупът бил освободен и извозен до моргата на МБАЛ „Христо Ботев“, където предстои да бъде направена аутопсия. Едва след това ще стане ясна самоличността на трупа.

Във връзка със случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс за извършено умишлено убийство. Според този член, ако някой „умишлено умъртви другиго, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години“.