Обвинените в подкуп служители от "Автомобилна администрация" остават в ареста

Двамата служители от "Автомобилна администрация", обвинени в подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста, реши Софийският градски съд.
Според свидетелски показания на чуждестранните шофьори, превозвали техниката, те са били заплашени, че ако не дадат поисканата сума, ще бъдат задържани.
В съдебна зала обвиняемите заявиха друго – че шофьорите сами са искали да им дадат подкуп, защото в превозното средство имало наркотици.
"Ако това, което твърдят шофьорите, е вярно, бих се съгласил със съдията, само че имам съмнения в показанията им. Един от подзащитните ми каза, че има съмнения за наркотици", каза адвокатът Емануил Йорданов.
Според магистратите обвиняемият е насочил един от шофьорите към банкомат, откъдето да изтегли пари.Случаят, оказва се, не е изключение.
"Досега сме имали много проверки, при 7 от тях сме намерили доказателства и сме уволнили служители. Случаите не са стигнали до прокуратурата, защото сигналоподателите се страхуват да оставят подписите си", заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
А заради случая бившият председател Росен Желязков поиска да се създаде ново контролно звено на пътя.
Определението на Софийския градски съд подлежи на обжалване.