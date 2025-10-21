Непълнолетни откраднаха и нанесоха щети на два автомобила в село Мирово

Две групи непълнолетни момчета са отнели автомобили в село Мирово, Община Братя Даскалови, и вследствие на техните действия са нанесени материални щети на превозните средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

За случаите е подаден сигнал на 20 октомври в 9:00 часа в Районно управление (РУ) – Чирпан от 57-годишен мъж, който в нощта на 17 срещу 18 октомври е установил, че неизвестни лица са отнели паркирания в село Мирово товарен автомобил „Фолксваген", след което са го върнали на същото място с повреда - спукана гума.

В резултат на незабавно предприетите от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършители на деянието, са установени две момчета на 13 и 17 години. По случая е започната проверка.

Паркиран в същото село лек автомобил "Нисан" пък е бил отнет на 19 срещу 20 октомври и по-късно намерен в земеделска нива в землището на село Опълченец, обърнат и изоставен с повреди. От полицията, като извършители на деянието, са установени три момчета на 14, 16 и 17 години.

В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.