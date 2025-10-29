IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Осъдиха кмета на Дупница за заканата да съсипе шефа на полицията в града

Присъдата подлежи на обжалване

29.10.2025 | 16:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок, е осъден Първан Дангов, кмет на Община Дупница.  Той е признат за виновен в извършване на престъпление за отправяне на закани на длъжностно лице. Кметът беше пратен на съд през лятото на миналата година, след като през март 2024 г. отправил заканите към полицейския началник.

На 15.03.2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в Дупница - Йордан Зарев.

С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Йордан Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.
В отговор на това Първан Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Йордан Зарев по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки.

Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му. В следващите дни здравословното състояние на пострадалия Йордан Зарев  се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая било образувано досъдебно производство.

Осъдителната присъда на първоинстанционния съд подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд.
Първан Дангов е кмет на Дупница от БСП, който за втори път управлява града. Освен на последните местни избори през 2023 г., той беше кмет и от 2003 г. до 2007 г., когато започна шумният дебат за влиянието в града на т. нар. Братя Галеви.

Това се случи Dnes

Първан Дангов осъден Дупница шефа на полицията
