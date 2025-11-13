IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Пак умишлено прегазено куче - този път Ричко в Ямбол

То било познато на всички и не било агресивно

13.11.2025 | 08:28 ч. 20
Ричко Снимка: Стопкадър бТВ

Ричко Снимка: Стопкадър бТВ

За нова жестокост над куче – този път в Ямбол, алармират в бТВ жители на квартал „Каргона“ в Ямбол. Шофьор умишлено е прегазил куче, за което хората от махалата се грижели от години.

Ричко бил познат на всички и не е бил агресивен. Преди няколко дни техен съсед минал с колата си през него и кучето издъхнало на място.

Хората ще изпратят сигнал и до институциите.

Преди няколко дни друг такъв инцидент с кучето Мая предизвика бурни реакции. От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник го прегази при излизане от гараж в София.

По данни на Софийската районна прокуратура кучето е било живо след тежкия инцидент. Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното.

Свързани статии

Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.

След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ричко прегазен умишлено ямбол
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem