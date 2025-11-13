Пак умишлено прегазено куче - този път Ричко в Ямбол

За нова жестокост над куче – този път в Ямбол, алармират в бТВ жители на квартал „Каргона“ в Ямбол. Шофьор умишлено е прегазил куче, за което хората от махалата се грижели от години.

Ричко бил познат на всички и не е бил агресивен. Преди няколко дни техен съсед минал с колата си през него и кучето издъхнало на място.

Хората ще изпратят сигнал и до институциите.

Преди няколко дни друг такъв инцидент с кучето Мая предизвика бурни реакции. От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник го прегази при излизане от гараж в София.

По данни на Софийската районна прокуратура кучето е било живо след тежкия инцидент. Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното.

Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.

След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.