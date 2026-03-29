"Невидимият" прокурорски син се укрива в Перник?

Знаел как да се пази и получавал информация за акциите

29.03.2026 | 15:40 ч.
Прокурорският син Васил Михайлов от Перник се крие в Перник и получава информация за акциите срещу него. Това твърдят източници от миньорския град, цитирани от "Телеграф".

"Търсиха го първите месеци, след това никой не го е търсил. В града е, но знае как да се пази, а и към него тече информация, ако има акция", категорични са перничани. 

Вече седем месеца МВР не може да открие следите на Михайлов, който дори си позволи да предприеме ново нападение. 

"Нямаме никакъв контакт с него!", заявяват родителите на 22-годишния беглец от правосъдието. Адвокатите му също са категорични, че не са го чували от година.

В същото време "невидимият" Васил се появи пред къщата на антимафиот, който го е разследвал, заедно с още няколко мъже. Нападателите тръгнали въоръжени с бухалка към полицая и баща му. Единият от тях стрелял на посоки с пневматична пушка, става обявиха от прокуратурата по образуването по случая на досъдебно производство.

Изплашеният служител на ГДБОП се принудил да извади бойния си пистолет и да произведе предупредителни изстрели във въздуха. Бандата побегнала по черен път, но затънали и изоставили колата си край селското гробище.

