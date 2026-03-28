Как американските съюзници си отмъстиха след 70 години

Разочарованието на президента Доналд Тръмп от Европа по отношение на Иран има познат исторически отзвук. Само че този път ролите са разменени.

По време на Суецката криза през 1956 г. Великобритания и Франция очакваха подкрепата на САЩ за драматична демонстрация на сила. Вместо това те видяха, че Вашингтон публично се дистанцира, настоява за прекратяване на огъня и подкрепя резолюциите на ООН, осъждащи инвазията, пише Newsweek.

Днес, на фона на разширяващата се конфронтация между САЩ, Израел и Иран – и подновените сътресения в Ормузкия проток – Тръмп призова съюзниците от НАТО да помогнат за осигуряването на жизненоважния морски път и да подкрепят по-мащабната му кампания за сриване на иранския режим.

Но той се сблъска с колебания и дори с отказ от страна на Лондон, Париж и други.

Докато Суец разкри границите на европейската мощ без американска подкрепа, настоящата криза тества границите на американското лидерство без европейска подкрепа.

В този смисъл Иран възкресява урока от Суец в обратен ред. Седемдесет години по-късно британците и французите си отмъщават.

Той е постоянен източник на напрежение откакто през юли 2015 г. беше подписан Съвместният всеобхватен план за действие (JCPOA) от ерата на Обама от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Европейския съюз (ЕС) и други страни.

Споразумението имаше за цел да ограничи ядрената програма на Иран чрез ограничения и инспекции в замяна на облекчаване на санкциите.

Когато Тръмп изтегли САЩ от споразумението през 2018 г., той заяви, че то е твърде либерално, като възнаграждава Иран икономически, а в същото време не се занимава с програмата му за балистични ракети и дестабилизиращото му регионално влияние.

Европейските лидери до голяма степен застъпиха противоположната гледна точка: че JCPOA, макар и несъвършено, налагаше значими ограничения и намаляваше непосредствения риск от ядрена ескалация. Тази разминаване се превърна в тенденция. Европейските правителства последователно наблягаха на деескалация, инспекции и договорени ограничения. Тръмп наблягаше на максимален натиск, възпиране чрез твърда сила и по-широка, решителна сделка.

Ядрените постижения на Иран се ускориха след оттеглянето на САЩ, като страната обогати уран до по-висока чистота и се отказа от ограниченията, наложени върху програмата ѝ, което усложни твърденията, че напускането на споразумението е ограничило програмата на Техеран.

От решаващо значение е, че разпадането на JCPOA накара европейските столици да третират призивите на САЩ за военно сътрудничество по отношение на Иран с дълбок скептицизъм. Европейските официални лица често са възприемали Вашингтон като склонен към внезапна ескалация. От своя страна, американските официални лица са възприемали Европа като нежелаеща да се изправи пред дългосрочни стратегически рискове поради ендемична слабост.

На този фон най-новият призив на Тръмп за подкрепа от съюзниците винаги е имал малки шансове да бъде чут.

Суецката криза

Суец остава архетипът на съюзническите очаквания, разбити от американската опозиция. След като египетският президент Гамал Абдел Насер национализира Суецката канална компания през юли 1956 г., Великобритания и Франция, чието съвместно предприятие контролираше канала, възприеха този ход както като стратегическа заплаха, така и като политическо унижение.

В координация с Израел те изработиха военен план. Израел нахлу в египетския полуостров Синай на 29 октомври, последвано от британски и френски ултиматуми и въздушни удари с обявената цел да се разделят воюващите страни и да се осигури контрол над канала.

Администрацията на Айзенхауер отказа да подкрепи интервенцията. Американските официални лица се опасяваха, че това ще разпали антизападния национализъм, ще засили съветското влияние в Близкия изток и ще свърже Вашингтон с европейските колониални амбиции, особено като се има предвид, че САЩ едновременно осъждаше съветската репресия в Унгария.

Вместо това Вашингтон настоя за примирие, подкрепено от ООН, подкрепи резолюции, осъждащи инвазията, и помогна за създаването на първата миротворческа сила на ООН.

Той също така отказа да предостави финансова подкрепа, тъй като Великобритания се сблъска с нарастващ натиск върху лирата стерлинга — като в същото време даде сигнал, че ще се противопостави на помощта от МВФ — което утежни икономическото напрежение, което ускори решението на Лондон да се оттегли.

Този епизод обтегна отношенията с ключови съюзници, които се почувстваха предадени, особено след Втората световна война, и допринесе за оставката на британския премиер Антъни Идън.

САЩ през 2026 г. не са Великобритания през 1956 г.

Макар сравнението със Суец да е поучително, то не е точно. През 1956 г. Великобритания и Франция, общества, опустошени от две жестоки световни войни, не разполагаха с икономическата и геополитическата независимост, необходима за поддържане на военни действия без подкрепата на САЩ. Американското влияние, както политическо, така и финансово, бързо направи позицията им неудържима и ги принуди да се оттеглят, въпреки първоначалния успех на бойното поле. Тяхната неуспех не беше предимно военен. Той беше структурен.

Днес САЩ действат от различна позиция като хегемонична суперсила. Те разполагат с най-мощния флот в света и способността да прожектират сила в Персийския залив без участието на съюзници. От чисто военна гледна точка Вашингтон може да нанесе удари по ирански цели и да се опита да защити морските пътища самостоятелно, дори и да предпочита да го направи в партньорство със съюзническите въоръжени сили. Но способността не е същото като контрол. Осигуряването на пролива Хормуз, през който преминава около една пета от световното потребление на петрол, изисква повече от победа над конвенционалните сили. Асиметричният арсенал на Иран – включващ мини, ракети, дронове и бързи атакуващи кораби – може да наруши корабоплаването дори след мащабни удари, създавайки среда на постоянна заплаха, а не ясен край.

Възстановяването на стабилния транзит може да отнеме седмици или повече, дори при продължителни операции на САЩ. Тази разлика между превъзхождаща сила и трайна стабилност помага да се обясни защо Вашингтон все още иска участието на съюзници.

Европейското участие би споделило оперативната тежест, би разширило доверието в коалицията и би дало сигнал, че мисията е насочена към защита на световната търговия, а не просто към разширяване на война, водена от САЩ.

Тук урокът от Суец се различава. През 1956 г. Великобритания и Франция се нуждаеха от американска подкрепа, за да действат изобщо. През 2026 г. САЩ могат да действат без Европа, дори ако постигането на по-широките им цели стане по-сложно.

Пренасяме се в 2026 г., когато Тръмп вече е лидерът, който настоява съюзниците да го подкрепят. С ескалирането на напрежението с Иран и засилването на заплахите за търговското корабоплаване в Ормузкия проток, администрацията призова партньорите от НАТО да помогнат за осигуряването на сигурността на тесния воден път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Американските официални лица представят усилията като жизненоважни за защитата на свободата на корабоплаването и стабилизирането на енергийните пазари.

Европейските реакции обаче са предпазливи, дори изрично такива.

Британски официални лица подчертаха морската сигурност и защитата на регионалните съюзници от ирански ответни удари, като в същото време дадоха ясно да се разбере, че няма да бъдат въвлечени от САЩ в по-широк конфликт. Френските лидери повдигнаха въпроси относно правната основа за военни действия при настоящите обстоятелства и посочиха, че предпочитат по-ограничена, отбранителна морска мисия, вместо да се присъединяват към операции в разгара на активни военни действия.

Германските официални лица подчертаха, че кризата не е била предизвикана от Европа и призоваха към сдържаност.

Тръмп отговори с видимо разочарование, критикувайки съюзниците от НАТО за това, което той описа като неспособност да споделят тежестта.

В същото време той се колебаеше между изискването за по-голямо участие на съюзниците и омаловажаването на необходимостта от такова, противоречие, което подчертава политическата дилема, пред която е изправен Вашингтон.

САЩ търсят както легитимност, така и споделяне на тежестта. Европейските правителства остават нащрек за ескалация, правна неяснота и вътрешнополитическите рискове от присъединяване към военна операция, ръководена от САЩ, без ясен международен мандат.

Тези опасения са формирани отчасти от сянката на минали интервенции, особено в Ирак, където Великобритания и други съюзници последваха САЩ в блато, което причини трайни щети.

Урокът от Суец се помни като повратна точка, която разкри границите на британската и френската мощ и демонстрира готовността на Вашингтон да пренебрегне най-близките си съюзници, когато интересите се разминават. В конфликта с Иран този урок изглежда се разиграва в обратен ред. Сега САЩ натискат Лондон и Париж да действат, а Европа отказва, позовавайки се на правни опасения, рискове от ескалация и убеждението, че Вашингтон е избрал път, който те не подкрепят. По-дълбокият смисъл е, че съюзите се напрегнат, когато лидерите приемат солидарността за даденост.