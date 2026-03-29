Игор Тудор прекара само 44 дни като треньор на Тотнъм

Раздялата става по взаимно съгласие

29.03.2026 | 18:25 ч. Обновена: 29.03.2026 | 18:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

"Тотнъм" уволни мениджъра Игор Тудор след само 44 дни на поста.

Раздялата става по взаимно съгласие за незабавното напускане на старши треньора Игор Тудор, обявиха от английския клуб.

Хърватският специалист застана начело на клуба на 14 февруари. Резултатите под негово ръководство обаче бяха разочароващи - в 7 мача "шпорите" записаха 1 победа, 1 реми и 5 загуби.

Те отпаднаха на осминафиналите в Шампионската лига от "Атлетико" (Мадрид), а във Висшата лига са 17-и място (точно над зоната на изпадащите) с 30 точки след 31 изиграни кръга.

