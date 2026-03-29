Шефът на Лада похвали руските автомобили, но си тръгна с контрабанден Мерцедес ВИДЕО

Шефът на АвтоВАЗ Максим Соколов, който публично похвали доминиращата позиция на Lada на руския автомобилен пазар, напусна официално с миниван Mercedes-Benz, внесен чрез маршрути за заобикаляне на санкциите, съобщава Verstka.

Изданието твърди, че Соколов е използвал произведения в Германия Mercedes-Benz V-Class 300d AT 4MATIC, след като е говорил на конгрес на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

LifeNews reports that AvtoVAZ head Maksim Sokolov boasted about the dominance of the company's Lada brand on the Russian car market at an event in Moscow yesterday... and then left in a Mercedes. pic.twitter.com/pFIELNG2zt — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 27, 2026

По време на събитието той настоя за по-широки правила за локализация в руските индустрии и твърди, че подобно законодателство помага за противодействие на вноса и тласква местните производители към технологично лидерство.

В отделен разговор с журналиста Александър Юнашев Соколов също така подчерта пазарната сила на Lada, описвайки марката като явен лидер в продажбите на автомобили на вътрешния пазар.

Видео от мястото на събитието по-късно го показа как си тръгва с Mercedes, а Verstka съобщи, че регистрационният номер и VIN номерът на автомобила са помогнали за проследяване на произхода му. Изданието разкрива, че миниванът е произведен в Германия и е влязъл в Русия през Беларус през юли 2022 г.

Случаят привлече внимание, защото европейските власти ограничиха износа на луксозни автомобили за Русия малко след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, докато западни марки, включително Mercedes-Benz, също се оттеглиха от руския пазар.

Въпреки това, чуждестранни превозни средства продължават да влизат в страната чрез паралелни канали за внос, включително през Беларус.

Случаят е в съответствие и с по-широки доказателства, че луксозни чуждестранни автомобили продължават да достигат до Русия въпреки забраните за износ.

Разследване установи, че от март 2022 г. насам в Русия са влезли 214 луксозни автомобила на стойност около 75 милиона долара, въпреки санкциите на ЕС и Обединеното кралство, което подчертава как търсенето сред богатите в страната е останало непокътнато.

Доставките включваха модели на Ferrari, Bentley, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, движещи се по паралелни канали за внос дори след влизането в сила на официални забрани за износ на стоки от висок клас.

Изследователите проследиха търговията до поне 15 държави, включително държави-членки на ЕС, както и Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Турция, Китай, Южна Корея и Обединените арабски емирства.

Съобщава се, че около половината от транзакциите са били уредени в евро или щатски долари, което предполага, че платежните потоци все още са докосвали западните финансови системи и може да останат видими за регулаторните органи.