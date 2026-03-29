Шефът на Лада похвали руските автомобили, но си тръгна с контрабанден Мерцедес ВИДЕО

Автомобилът е внесен чрез маршрути за заобикаляне на санкциите

29.03.2026 | 17:57 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Шефът на АвтоВАЗ Максим Соколов, който публично похвали доминиращата позиция на Lada на руския автомобилен пазар, напусна официално с миниван Mercedes-Benz, внесен чрез маршрути за заобикаляне на санкциите, съобщава Verstka.

Изданието твърди, че Соколов е използвал произведения в Германия Mercedes-Benz V-Class 300d AT 4MATIC, след като е говорил на конгрес на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

По време на събитието той настоя за по-широки правила за локализация в руските индустрии и твърди, че подобно законодателство помага за противодействие на вноса и тласква местните производители към технологично лидерство.

В отделен разговор с журналиста Александър Юнашев Соколов също така подчерта пазарната сила на Lada, описвайки марката като явен лидер в продажбите на автомобили на вътрешния пазар.

Видео от мястото на събитието по-късно го показа как си тръгва с Mercedes, а Verstka съобщи, че регистрационният номер и VIN номерът на автомобила са помогнали за проследяване на произхода му. Изданието разкрива, че миниванът е произведен в Германия и е влязъл в Русия през Беларус през юли 2022 г.

Случаят привлече внимание, защото европейските власти ограничиха износа на луксозни автомобили за Русия малко след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, докато западни марки, включително Mercedes-Benz, също се оттеглиха от руския пазар.

Въпреки това, чуждестранни превозни средства продължават да влизат в страната чрез паралелни канали за внос, включително през Беларус.

Случаят е в съответствие и с по-широки доказателства, че луксозни чуждестранни автомобили продължават да достигат до Русия въпреки забраните за износ.

Разследване установи, че от март 2022 г. насам в Русия са влезли 214 луксозни автомобила на стойност около 75 милиона долара, въпреки санкциите на ЕС и Обединеното кралство, което подчертава как търсенето сред богатите в страната е останало непокътнато.

Доставките включваха модели на Ferrari, Bentley, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, движещи се по паралелни канали за внос дори след влизането в сила на официални забрани за износ на стоки от висок клас.

Изследователите проследиха търговията до поне 15 държави, включително държави-членки на ЕС, както и Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Турция, Китай, Южна Корея и Обединените арабски емирства.

Съобщава се, че около половината от транзакциите са били уредени в евро или щатски долари, което предполага, че платежните потоци все още са докосвали западните финансови системи и може да останат видими за регулаторните органи.

Максим Соколов Лада автомобил санкции Русия Мерцедес
