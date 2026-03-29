Цената на зеленчуците скача, Женския пазар е евтина алтернатива СНИМКИ

Зеленчуците поскъпват, плодовете поевтиняват. Това е тенденцията на цените на едро през изминалата седмица, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Цените на едро

Най-силното поскъпване има при зелето, където е регистриран ръст от 34% и цената достига 0,72 евро/кг, следвани от доматите, които са поскъпнали с близо 14% до 2,60 евро/кг.

Повишаване на цените е регистрирано и при червените и зелените чушки, където скокът е съответно с 4,01% до 2,96 евро/кг и 6,88% до 3,20 евро/кг.

Не всички цени на зеленчуците са нагоре. Тиквичките и краставиците поевтиняват с 14,71% и 13,95% до 2,18 евро/кг и 1,90 евро/кг. Картофите и лукът поевтиняват също, но с по-бавни темпове. Цената на първите е надолу с 0.42% до 0,47 евро/кг, а на лукът 1,26 на сто до 0,47 евро/кг.

Поевтиняване има при плодовете. Най-сериозно е при бананите, където достига почти 10% или до 1,48 евро/кг, следвани от ябълките - 5,65% до 1,27 евро/кг. Мандарините също поевтиняват с 0,41% до 1,46 евро/кг. Портокалите са без промяна – 1,28 евро/кг.

Цените на пазара

Екип на БГНЕС се разходи на най-големия и стар столичен пазар, за да види как вървят цените на дребно.

Така на Женския пазар можете да си купите килограм тиквички и домати по 1,50 евро/кг. Такава е и цената на краставиците.

Различните сортове лук вървят между 1,50 и 3 евро/кг, като последната цента е за арпаджика. На някои места има и оферти на сметка, като например три връзки чесън за 1.50 или четири връзки пресен лук на същата цена.

Червените чушки могат да се намерят за 3,50 евро/кг, а патладжанът върви по 4 евро/кг. Картофите струват 0,50 евро/кг.

По отношение на плодовете днешният неделен ден на пазара имаше по-малко избор, но портокалите струваха по евро за килограм.