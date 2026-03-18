Заради купеният вот: 40 с белезници във Варна, зрелищни арести и в Хасково

В рамките на специализираната операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове във Варненска област са задържани 40 души, съобщиха от полицията във Варна.

Образувани са 15 досъдебни и десет бързи производства. По време на акцията са проверени над 1200 души, като сред тях са намерени седем, обявени за издирване. В хода на операцията в региона са открити веществени доказателства, свързани с нарушения на изборното законодателство.

В акцията участват служители от различни структури на дирекцията на на МВР, както и от Специализираните полицейски сили и Зоналното жандармерийско управление.

Свързани статии Акция срещу купуване на гласове се провежда във Варненско

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентните прокуратури.

Зрелищни арести и в Хасково

Зрелищни арести бяха извършени преди обяд на купувачи на гласове в Хасково.

При един от случаите маскирани полицаи изведоха 32-годишен мъж от вход Г на 36 блок в хасковския квартал „Орфей“. В него са открити списъци с имена на хора. Живеещи в блока коментираха, че досега не са знаели съседът им да се занимава с търговия на гласове.

Свързани статии "Република" в Хасково осъмна блокиран заради купения вот

Малко по-рано директорът на ОДМВР – Хасково Мирослав Христов съобщи, че при започналата Специализирана полицейска операция досега за 24 часа са задържани 12 души. 7 от тях са за наркотици, 2 за кражби, а 3 за търговия с гласове. В последните имало списъци с имена. Те са познайници на полицията, като единият по линия на наркотиците.

По време на операцията се проверяват адреси, коли, профилактират се и хора от криминалния контингент, като са установени шестима, обявени за издирване.

Неофициално гласовете се търгуват на цени между 50 и 150 евро. Сега на гласоподавателите се указвало за коя партия да гласуват, а след днешното теглене на жребия ще се добави и кой номер ще е тя в интегралната бюлетина.

Полицейски екипи проверяват по входовете на хасковския квартал „Република“. Действията на органите на реда са на територията на цялата област.

От МВР предупредиха, че престъпление е както купуването, а така също и продаването на изборния глас.

Спецакция се провежда и в Пазарджик

Широкомащабна специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик с участие на служители от различни структури на МВР, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Свързани статии Спецакция в Бургас, 10 са задържани за купен вот и дрога

В операцията участват полицаи от отдели и сектори в областната дирекция, както и от полицейските управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Септември и Панагюрище. Включени са и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив, посочи Стоянов.

Акцията е в няколко направления, сред които противодействие на разпространението на наркотични вещества, битовата престъпност и престъпленията против избирателните права на гражданите, каза говорителят.

Извършват се проверки на хора и автомобили, както и на заложни къщи, автоморги, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, търговски обекти и питейни заведения, допълни Стоянов.