Данъчен инспектор от Варна бе осъден за поискан подкуп от 5000 лв.

Служител на ТД на НАП Варна - А.П., главен инспектор по приходите, е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК - за поискан подкуп в размер на 5000 лв., за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай че събере такива - да не ги докладва на началник отдел „Селекция“ при ТД на НАП-Варна.

На мъжът с инициали А.П. било възложено в периода 4-06.02.2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от Русе. В хода на проверката главен инспектор по приходите А.П. поискал сумата от 5000 лв. от лицето, извършващо търговска дейност от името на ревизираното дружество с цел да не събере доказателства, които биха уличили търговеца в укриване на данъци. За това бил подаден сигнал в полицията, след което Окръжна прокуратура-Русе образувала досъдебно производство. Събрани са множество доказателства и данъчният инспектор е бил задържан и обвинен в искане на подкуп. Той е признат за виновен от три съдебни инстанции.

За извършеното престъпление на данъчния инспектор са наложени наказанията: лишаване от свобода за срок от две години с изпитателен срок от четири години, глоба в размер на 2000 лв., лишаване от право да заема длъжност в приходната администрация на Република България за срок от една година и лишаване от право да заема длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол за срок от една година.

Присъдата е влязла в сила.