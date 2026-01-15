Полицията спипа Бръмбара и Ширката след обир в столичния кв. "Младост 1"

Екипите на Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР) задържаха двама крадци в ж.к. „Младост 1“ след извършена домова кражба в блок 66, съобщи Иван Райчев, началник на "Престъпления срещу собствеността" към СДВР.

У крадците е била открита значителна сума, установен е апартаментът, от който е извършена кражбата и човекът, който обитава жилището - възрастна жена.

Преди около два месеца в сектор "Кражби" на Столична дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР) бе получена информация, че две лица от криминалния контингент извършват кражби на територията на град София. Незабавно бяха предприети мерки, посочи Райчев.

В рамките на днешния ден при специализирана полицейска операция двете лица бяха локализирани в ж.к. "Младост" и непосредствено след извършването на кражбата бяха задържани, допълни той.

Крадците са били локализирали към 07:30 часа тази сутрин на входа на блока и в 09:20 са били задържани за 24 часа.

Иван Райчев обясни, че задържаните са известни на полицията, многократно са били задържани за взломни кражби от жилища, осъждани са, прякорите им са Бръмбара и Ширката. Единият е на около 40 години, а другият – на 50.

За влизане в апартаменти имат специални заготовки, отключват ключалката. Търсели са пари в случая, но има информация, че търсят и златни накити, в случая е нямало такива в жилището, обясни Иван Райчев.

Живееща в блока посочи пред медиите, че същият апартамент е ограбван за втори път през последните две години, но поради образуваното досъдебно производство Иван Райчев посочи, че не може да коментира подробности за това дали същите лица са били крадците и миналия път.