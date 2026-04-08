Започна доставката на машини за вота в чужбина

Днес започва предоставянето на машините за гласуване в секциите извън страната. В общо 129 секции зад граница ще се гласува и с машини. Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 19 април.

В началото на седмицата ЦИК назначи съставите на секционните комисии в чужбина за предстоящите избори, пише БНТ.

Според последните законови промени, на тези избори има ограничение до 20 секции в страните извън ЕС, като изключим консулствата и дипломатическите представителства.