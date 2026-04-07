8-годишно си занесе пистолет в училище в Охайо

Майка от Охайо беше обвинена, след като 8-годишното ѝ дете занесло зареден пистолет в училище.

От полицейското управление в Кент съобщават, че около 12:30 часа местно време в четвтък, 2 април, са получили сигнал от служители на началното училище Longcoy в Кент, съобщават Cleveland.com, WKYC, Akron Beacon Journal и People. Ученик казал на учител, че по време на междучасието е видял пистолет, пъхнат в колана на второкласник.

След това служителите открили зареден 9-милиметров пистолет в раницата на детето и обезопасили оръжието. Няма пострадали.

Според полицията разследването е показало, че 8-годишното дете е имало лесен достъп до оръжието у дома и умишлено го е занесло в училище по причини, които засега остават неясни.

Майката на детето - 34-годишната Глория Лъстър - е арестувана и обвинена в застрашаване на дете - престъпление от първа степен по категория misdemeanour (дребно престъпление, наказуема простъпка или леко нарушение на закона), посочват от полицията в Кент.

От полицията похвалиха съученика, който е сигнализирал на учител за оръжието.

"Полицията в Кент е благодарна на малкия ученик, който е проявил смелост да каже на учител какво е видял, и се гордее със служителите на Longcoy Elementary за бързата им реакция и адекватните действия. Напомняме на родителите да съхраняват безопасно всички оръжия и боеприпаси, а децата да бъдат насърчавани, че ако "видят нещо, трябва да кажат", се посочва още в изявлението.

Суперинтендантът (висшестоящ ръководител, отговорен за надзора, управлението и контрола на определена институция или служба) на училищния район Kent City School District, Том Ларкин, е изпратил записано телефонно съобщение до училищната общност за случилото се.

"Ученик е донесъл пистолет в училище. Искам да ви уверя, че всички ученици и служители са в безопасност. Оръжието беше бързо обезопасено и предадено на полицейското управление в Кент. Ситуацията е била съобщена от ученик на учител след междучасието. Служителите незабавно са уведомили училищната администрация и са били следвани съответните процедури за безопасност. Полицията в Кент е реагирала незабавно и е поела оръжието. Разследването продължава в координация с училищното ръководство", казва Ларкин в съобщението.

Суперинтендантът посочва още, че директорът на Longcoy също е започнал вътрешна проверка, която все още продължава.

"Заради участието на непълнолетно лице, законите за поверителност и текущото разследване, в момента не можем да споделим допълнителни подробности", добавя Ларкин.