Синът на Бобоков на свобода под "парична гаранция", има забрана да напуска страната

Очакват се допълнително назначени експертизи, заяви защитникът му

22.01.2026 | 16:52 ч. Обновена: 22.01.2026 | 16:52 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Пловдивският апелативен съд потвърди парична гаранция за 19-годишен ученик, обвинен в държане на 122 грама наркотици за разпространение

Пловдивският апелативен съд потвърди мярката „парична гаранция“ на 19-годишен ученик Божидар Бобоков, обвинен в държане на 122 грама наркотици с цел разпространение, съобщиха от Апелативен съд – Пловдив. Делото се разглежда днес и е по протест на Окръжна прокуратура – Смолян срещу определението на Окръжния съд, с което бе наложена по-лека мярка на Божидар Бобоков - парична гаранция в размер на 5000 лева.     

Според обвинението, при проверка на паркинга пред хотел „Евридика“ в курорта Пампорово, в автомобила на Божидар Бобоков, на задната седалка и на пода са открити количества канабис. Назначената химическа експертиза сочи, че количество марихуана възлиза на 122 грама. 

Съдът прецени, че от събраните доказателства по делото може да се направи обосновано предположение за съпричастност на Божидар Бобоков към престъплението, в което е обвинен, но липсват двете задължителни предпоскавки за вземане на най-тежката мярка „задържане под стража“ - реална опасност да извърши престъпление и да се укрие. 

Апелативният съд наложи забрана за напускане пределите на страната.

Пред БТА адв. Весела Пашалиева – защитник на обвиняемия, заяви, че на този етап липсват конкретни доказателства за разпространение на наркотични вещества, но въпреки това обвинението остава непроменено „Съдът се отнесе професионално и коректно при произнасяне на определението. Отчетен бе фактът, че става въпрос за млад човек, който се учи в редовна форма на обучение, има постоянен адрес, не реализира самостоятелни доходи. Очакват се допълнително назначените експертизи“, допълни адв. Пашалиева. 

