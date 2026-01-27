Отряд "Кобра" нахлу в дома на Ицо Папата, задържаха го

Задържан е соченият за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата. Той е бил арестуван в Костинброд при акция на отряд "Кобра" съм СДВР. Тя е във връзка с имотни измами.

Освен папата са задържани още няколко души.

По първоначални данни става въпрос за поне 4 имотни измами. Възможно е в хора на разследването броят им да се увеличи. Разследва се и отвличане. То обаче е станало преди време. Самият отвлечен, който след това е бил освободен Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.