Оставиха в ареста Иван, който втори път наръга жена в Бургас

Бургаският окръжен съд остави в ареста 24-годишния Иван Иванов, който едва не уби млада жена в квартирата си в к-с "Меден рудник" на 16 март.

Самият той поискал да остане зад решетките сам при гледането на днешната мярка за неотклонение от страх да не бъде пребит от сводника на момичето, което по непотвърдена информация е било повикано от Иван за сексуални услуги, за които той платил около 150 евро. Нападението е извършено след приключване на сексуалните забавления - когато жрицата се готвела да си тръгне.

Той посегнал на жертвата си по същия начин, по който преди 9 години уби 11-годишната Никол - с нож, забивайки острието във врата на четвъртокласничката. По време на тогавашното престъпление малкото момиченце се оказва в капан - в асансьорната кабина на жилищен блок заедно с убиеца си.

При втория случай нападнатата млада жена се е съпротивлявала и е успяла да избяга от апартамента, който се намира в единствения небостъргач на Бургас. Към момента състоянието й е стабилизирано и е без опасност за живота. Настанена е в УМБАЛ Бургас.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Иван Иванов, обвинен за това, че е направил опит за умишлено убийство. Деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, отбелязват от Апелативната прокуратура.

По време на разследването е установено, че престъплението е извършено чрез нанасяне на удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.

Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.