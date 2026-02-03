IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Изроди: 10 изнасилили 5-годишно момченце, баща му включително

Правили партита, дрогирали се, упоявайки и жертвата

Снимка: БГНЕС

Десет мъже са били обвинени във Франция за изнасилването на момче на 5 годинки, предаде Франс прес, като се позова на френската прокуратура.

Обвиняемите са на възраст между 29 и 50 години и обвиненията им са повдигнати в Лил в Северната Франция.  Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му, който също е участвал в насилието

До обвиненията се е стигнало след разследване, започнало на 15 февруари 2025 г., в резултат на подаден сигнал за организиране на партита, при които участници използват дрога, за да увеличат изпитваната от тях сексуална наслада и същевременно, за да упойват жертвата си. Детето е било насилвано по този начин в периода ноември 2024 г. - февруари 2025 година.

Максималната присъда, която може да бъде наложена по този случай на насилниците е доживотен затвор. Измежду десетимата насилници един се е самоубил през лятото на миналата година, докато е бил в предварителния арест, каза днес прокуратурата.

Бащата на детето също е бил обвинен за кръвосмешение, което е било плод на сексуална агресия. Той е обвинен и в съучастие в изнасилвания.

Родителите на детето са били разделени към момента на извършване на престъплението и са имали споделено попечителство над детето. След разкритията  момчето е било поверено на майка му.

Случаят на напомни на аферата с французойката Жизел Пелико, която е била системно насилвана от непознати мъже в продължение на десетилетие със съдействието на съпруга й. По този случай съпругът на Жизел - Доминик Пелико, беше осъден през 2024 г. на 20 години затвор, пише БТА.

франция дете изнасилване
