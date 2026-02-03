Синът на норвежката принцеса пледира невинен по обвиненията в изнасилване

Доведеният син на норвежкия престолонаследник пледира невинен по обвиненията в изнасилване, докато се явява на съд във вторник за множество престъпления, с което открива седмици на производство по дело, което разтърси кралското семейство на страната.

29-годишният Мариус Борг Хьойби е най-големият син на престолонаследницата Мете-Марит от предишна връзка и доведен син на престолонаследника, престолонаследника принц Хокон. Хьойби няма кралска титла или официални задължения.

Хьойби стоеше 24 минути, докато прокурорът Стурла Хенриксбьо прочете 38-те обвинения срещу него в окръжния съд в Осло, питайки го дали се признава за виновен, пише Euronews.

Той отговори с "не“ на всяко от най-сериозните обвинения, включително четирите обвинения за изнасилване.

Обвиненията включват също малтретиране, насилие, притежание на наркотици, смъртни заплахи и нарушения на правилата за движение.

Хойби се призна за виновен в няколко нарушения, свързани с шофиране, в утежнено престъпление, свързано с наркотици, и нарушаване на ограничителна заповед, както и "частично“ в заплахи и утежнено нападение.

Прокурорите заявиха, че той може да бъде изправен пред до 10 години затвор, ако бъде осъден в процеса, който е планиран да продължи до 19 март. Очаква се седем предполагаеми жертви да дадат показания.

"Има равенство пред закона“, каза Хенриксбьо пред съда, добавяйки: "Подсъдимият е син на престолонаследницата. Той е част от кралското семейство. Въпреки това той ще бъде третиран по същия начин като всяко друго лице, обвинено в същите престъпления".

Разследването започна през 2024 г., когато Хойби беше посочен като заподозрян в нападение срещу жена, с която е бил във връзка. Той беше арестуван и по-късно освободен, но делото се разшири, тъй като все повече жени повдигнаха обвинения срещу него.

Той беше на свобода в очакване на процеса до неделя, когато полицията съобщи, че е арестуван по нови обвинения в нападение, заплахи с нож и нарушение на ограничителна заповед.

Кралското семейство

Кралските особи като цяло са популярни в Норвегия, но случаят "Хойби“ е проблем за имиджа на семейството и процесът започна в особено чувствителен момент.

Короновата принцеса Мете-Марит е изправена пред подновен контрол заради миналите си контакти с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Последните документи от досиетата на педофика – публикувани в петък – показват, че тя е поддържала обширни контакти с него между 2011 и 2014 г.

В изявление принцесата заяви, че "трябва да поеме отговорност за това, че не е разследвала по-задълбочено миналото на Епстийн и за това, че не е осъзнала по-рано какъв човек е бил той“.

"Проявих лоша преценка и съжалявам, че изобщо съм имала контакт с Епстин. Просто е неудобно", каза ще Мете-Марит.

Миналата седмица принц Хокон заяви, че той и Мете-Марит не са планирали да присъстват на процеса срещу Хьойби и че кралският дом не възнамерява да коментира по време на заседанието.

"Обичаме го [Хьойби]. Той е важна част от нашето семейство. Той е норвежки гражданин, така че има същите отговорности като всички останали, както и същите права", се казва в кралско изявление преди процеса.