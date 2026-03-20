Сириец наръга мъж в София, бе задържан и обвинен

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, нанесъл с нож телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18 март в София, обвиняемият И.А. нанесъл удари с нож в областта на корема и гърба на Г.Г. По този начин обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезно нараняване в корема и прободно-порезно нараняване в областта на дясна лопатка.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор сириецът е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.