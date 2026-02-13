Мирчев: Хората от “Петрохан” са имали съвместни учения с полицията

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев отново коментира мълчанието на Даниел Митов, министър на вътрешните работи в оставка, по случая “Петрохан”. Мирчев добави, че липсва позиция и от страна на главният секретар на МВР.

“Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шест човека, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град”, твърди Мирчев.

“През май 2025 също са имали такива учения”, каза оше Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация.

“През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили тясно. Както разбрахме и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Божидар Божанов добави, че именно затова искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация, защото има какво да крие.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев като излезе и каже не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на оглед да са присъствали хора на ДАНС, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той и бе категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов в ГДБОП”, добави съпредседателят на ДБ.

"Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят”, добави Божанов и вметна, че ПП-ДБ обсъждат и действия за временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан".

Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на Народното събрание, че временни комисии не могат да се създават преди края на неговия живот, но ще проверят дали това все пак е възможно.