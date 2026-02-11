Слави: Шарлатаните от ПП-ДБ, които спонсорират педофилията, ще получат цялата власт

Президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях, смята лидерът на ИТН

След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ПП-ДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори.

Тази позиция изрази във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов след като стана ясно, че утре Гюров ще получи мандат за съставяне на служебно правителство от президента Илияна Йотова.

Според него вече е ясно, че "президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях".

"На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ППДБ - избори с "тяхно МВР". Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ППДБ с трагедията в Петрохан", написа още Трифонов.

По-рано днес и парламентарната му група реагира остро срещу избора на Гюров. "Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност,", предупреди юристът Александър Рашев.