Тежки думи в НС срещу ПП-ДБ заради казуса "Петрохан"

В Народното събрание се проведе извънредно заседание във връзка с трагедията в Петрохан, при която има шест смъртни случая, включително на деца, предаде БГНЕС.

Според официалната информация, която изнесоха разследващите органи може би става дума за убийство с последвало самоубийство.

По време на заседанието народните представители размениха остри обвинения, включително такива, че със своите действия ПП-ДБ, докато са били на власт, са толерирали педофилия.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев заяви, че институциите трябва да бъдат оставени да си свършат работата докрай. Последната дума за трагедията трябва да има съдът, добави той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова всичко по случая "Петрохан" да бъде разсекретено и публично обявено. Той отправи тежки критики в политическа пропаганда към и.д. председател на ДАНС Деньо Денев, а и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов нарече кинокритик.

Депутатът Цветана Рангелова от "Възраждане" заяви, че предимно представителите на ПП-ДБ трябва да дадат отговори за дейността на НПО-то "Национална агенция за контрол на защитените територии“, защото техният министър на екологията Борислав Сандов е подписал споразумение с него, по време на техния министър на правосъдието Надежда Йорданова дружеството е регистрирано, а по време на техния вътрешен министър Бойко Рашков те са се сдобили с оръжеен арсенал. Тя поиска да се разкрие ролята на кмета на София Васил Терзиев и на Саша Безуханова, която също е свързана с ПП-ДБ. Цветана Рангелова заяви, че отговорност трябва да носят и хората, които назначиха ПП-ДБ.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи като "партия на лицемерието и педофилията ПП-ДБ". Той каза, че тази партия трябва да бъде забранена.

Депутатът от ДПС-Ново начало депутатът и богослов Йордан Цонев подчерта, че през последните десетилетия се е работило активно, за да се унищожи влиянието на Българската православна църква и на нейните ценности. Това е отворило пътя за всякакви секти, намеквайки по този начин за обвиненията към част от участниците в случая "Петрохан", за които има данни, че може би са свързани с някаква секта.

"Денонощно тя бе атакувана, за да няма вяра и традиционно семейство, да бъде някакво друго семейство, между тоя и оня, за да има педофилия, за да бъде тя оправдана. Там е скрит коренът на злото", каза Цонев.

Председателят на ПГ на БСП Наталия Киселова заяви, че трагедията в Петрохан се използва за предизборна пропаганда от парламентарната трибуна. Тя подчерта, че е грешка да се иска от разследващите органи да разкрият следствена тайна на толкова ранен етап. Според нея е „шокиращо, че не вярваме на служителите на МВР, които повече от седмица се опитват да разкрият причините и мотивите за тези две тежки престъпления“.

"Всички сме виновни. Виновни сме, защото допуснахме Закона за народната просвета да бъде отменен и да бъде въведен Закон за предучилищно и училищно образование, който отмени възпитанието в българското училище. Виновни сме, защото на училището и на традиционното образование не се гледа като на единственото образование. Допустими са алтернативни форми на образование. Виновни сме, защото неправителствена организация се е опитала в един предишен парламент да поиска и да получи контрол върху дейност, която изначално е държавна", каза Киселова.