Оставиха в ареста мъжа, наръгал децата и майка си

Софийският градски съд постанови мярка "задържане под стража" за мъжа, който намушка децата си и майка си в столичния кв. "Подуяне". Инцидентът стана на 12 февруари.

Според прокуратурата липсват убедителни данни и доказателства за наличие на психични заболявания на обвиняемото лице, както и че са налице предпоставки за задържане под стража.

Може да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията, по които е привлечен към наказателна отговорност. Деянията се отличават със значителна степен на обществена опасност и най-целесъобразна би била мярка за неотклонение "задържане под стража", посочиха от прокуратурата.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия, помоли съдът да остави без уважение искането на държавното обвинение. Не е налице опасност обвиняемият да се укрие или опасност да извърши друго престъпление. Той има постоянен адрес, постоянно местоживеене, не е осъждан, каза Караколева.

След оттегляне за съвещание съдът постанови "задържане под стража". Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.