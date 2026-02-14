IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оставиха в ареста мъжа, наръгал децата и майка си

Синът му почина при разигралата се трагедия

14.02.2026 | 16:34 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд постанови мярка "задържане под стража" за мъжа, който намушка децата си и майка си в столичния кв. "Подуяне". Инцидентът стана на 12 февруари. 

Според прокуратурата липсват убедителни данни и доказателства за наличие на психични заболявания на обвиняемото лице, както и че са налице предпоставки за задържане под стража. 

Може да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията, по които е привлечен към наказателна отговорност. Деянията се отличават със значителна степен на обществена опасност и най-целесъобразна би била мярка за неотклонение "задържане под стража", посочиха от прокуратурата.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия, помоли съдът да остави без уважение искането на държавното обвинение. Не е налице опасност обвиняемият да се укрие или опасност да извърши друго престъпление. Той има постоянен адрес, постоянно местоживеене, не е осъждан, каза Караколева. 

След оттегляне за съвещание съдът постанови "задържане под стража". Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок. 

подуяне загинал ранени
