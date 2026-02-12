Лекари се борят за живота на момичето, пострадало в “Подуяне”

15- годишно момиче е транспортирано по спешност в “Пирогов” след инцидент в кв. “Подуяне”. Детето е докарано в много тежко състояние, съобщиха от болницата.

Момичето е въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред и е била извършена от Мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ много от най-добрите детски лекари от университетската спешна болница.

След продължителната операция 15-годишната пациентка е настанена в Детската реанимация на “Пирогов”, където е под денонощни реанимационни грижи и активно мониториране.