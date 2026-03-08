IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима загинали, сред които дете, при катастрофата край Ъглен

Огледите на място продължават

08.03.2026 | 18:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Три са жертвите на катастрофата на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха за БТА от Окръжна прокуратура – Ловеч, под чийто надзор се изясняват причините за сблъсъка между двата леки автомобила.

При удара едната кола се е възпламенила и в нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, изпаднал от автомобила, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница.

Огледите на място продължават, пътят остава затворен за движение. Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.

