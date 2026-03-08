IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци, има загинали

Сигнал за инцидента е получен около 14:40 ч.

08.03.2026 | 17:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-малко двама души са загинали при катастрофа между два леки автомобила на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Сигнал за инцидента е получен около 14:40 ч. По първоначална информация в една от колите има жертви. От същия автомобил е изпаднал друг човек, който е откаран в болница. В другата кола, също по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.

Извършват се огледи на място. Изясняват се причините за пътното произшествие под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Движението по пътя Ъглен – Дерманци е ограничено, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.

катастрофа Ловеч загинали МВР
