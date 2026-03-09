IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пернишки полицай пострада при гонка с пиян шофьор на камион

Пробата му е показал 1,96 промила алкохол

09.03.2026 | 16:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Полицай от Перник е пострадал при гонка и задържане на пиян шофьор, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал вчера, когато на ул. „Юрий Гагарин“ в пернишкия квартал „Изток“ автопатрул от Второ районно управление (РУ) е направил опит да спре за проверка товарен автомобил.

Шофьорът не се подчинил и продължил по пътя си в посока центъра по външноградската магистрала.

Патрулът последвал автомобила, подавайки звуков и светлинен сигнал, за да го спре.

В близост до клон „Мир“ преследваният камион спрял, но потеглил в момента, в който полицаите тръгнали да излизат от служебния автомобил. Тогава нарушителят блъснал товарната кола във вратата на патрула, като така причинил наранявания на служителя на реда.

Той бил закаран за преглед в пернишката болница, а по-късно бил транспортиран до столично лечебно заведение. Там лекарите установили наранявания в областта на шията.

В същото време товарният автомобил потеглил с висока скорост през пътен възел „Хумни дол“, пътен възел „Марина бара“, ул. „Софийско шосе“ и отново пътен възел „Хумни дол“. Там бил спрян и задържан. Направен му е тест за алкохол и наркотици, като в издишания въздух са били отчетени 1,96 промила алкохол.

Шофьорът е на 35 години и до момента не е познат на органите на реда. Наложена му е мярка за задържане за срок от 24 часа. Автомобилът му е иззет. Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

Тагове:

перник пиян шофьор
