Днес стават ясни обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев след гей скандала

Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие.

Очаква се държавното обвинение да даде повече информация днес за отделните престъпления, извършени от групата.

Скандалният случай срещу д-р Станимир Хасърджиев започна през есента на 2025 г. Преди ареста си той е дългогодишен председател и съосновател на Националната пациентска организация и в продължение на години е едно от най-публичните лица на пациентското движение.

Сигналът дойде от 20-годишен младеж, който твърди, че е бил държан против волята си в апартамент на Хасърджиев в София. По думите му той е бил поканен в жилището, след което е бил вързан и държан там с часове. Според версията на обвинението той е бил принуждаван да извършва действия против волята си и е бил заставен да употребява наркотици.

Разследването води до ареста на четирима души – освен самия Хасърджиев, задържани са моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски. Според прокуратурата четиримата са действали заедно и са държали младежа насила в апартамента.

Част от заседанията се проведоха при закрити врати заради чувствителни и интимни подробности, свързани с обвиненията.

Обвиненията срещу Хасърджиев са свързани основно с принуда, извършена с използване на оръжие, както и с държане на наркотици. При обиските са открити амфетамин и кокаин.

Самият Хасърджиев категорично отрича обвиненията и заяви пред съда, че не е докосвал младежа и ще го докаже. Според неговата версия става дума за измислени показания и той твърди, че случаят е свързан с други конфликти, които е имал в последните години.

Националната пациентска организация официално се разграничи от него и обяви, че е прекратила всички формални отношения с него още преди задържането. В своя позиция организацията признава, че през последните години той е имал лични проблеми и подчертава, че обвиненията са свързани с негови лични действия, а не с дейността на самата организация.