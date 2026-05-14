Двама са задържани за вчерашното убийство в Монтана

Двама души са задържани, за които се смята, че са съпричастни към вчерашното убийство в квартал “Кошарник“ в Монтана, съобщи за БТА зам.-окръжният прокурор на Монтана Ана Иванова.

Задържането им е за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор по случая.

Иванова уточни, че предстои да бъде внесено искане в съда за постоянно задържане под стража на обвиняемите Р.Б. на 48 години и Д.Б. на 42 години.

След спор, прераснал в саморазправа, на улица “Одрин“ в квартал “Кошарник“ в Монтана към обяд вчера е бил убит 47-годишният Ц.Ц. По първоначални данни той се е скарал с жител на квартала и се е стигнало до сбиване, при което на страната на опонента му са се намесили двама души. Ц.Ц. бил ударен по главата с метален предмет и това се оказало фатално за живота му. С полицейска заповед в първия момент бяха задържани трима души, а след изтичането на 24-часовото задържане прокуратурата е издала нова заповед за задържане на двама от тях.

По случая е образувано досъдебно производство по член 115 от Наказателния кодекс, като разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Монтана, съобщи прокурор Ана Иванова. / БТА