Арестуваха 12-годишно дете след смъртта на нейна съученичка в Ел Ей

12-годишно дете беше арестувано в Лос Анджелис, щата Калифорния, във връзка със смъртта на своя съученичка, починала след удар по главата с метална бутилка за вода, предаде Associated Press, като се позова на информация, оповестена снощи от местните власти. Според агенцията до трагедията се е стигнало на фона на предполагаем тормоз.

Детето, чиято възраст и пол не се съобщават официално, е било задържано в четвъртък по подозрение в убийство, заяви пред Associated Press полицай Чарлз Милър от полицията в Лос Анджелис. Арестът е свързан със смъртта на 12-годишната Кимбърли Савалета Чукипа, настъпила на 25 февруари.

Окръжната прокуратура на Лос Анджелис, която има правомощия да повдига обвинения, съобщи снощи, че по случая се води разследване, пише БТА.

Милър уточни, че не може да предостави допълнителни подробности, тъй като и жертвата, и заподозряното лице са непълнолетни. По думите на семейството на Кимбърли, момичето е било ударено по главата на 17 февруари по време на тормоз в училището "Реседа Чартър".

"Този арест е важна стъпка по пътя към търсенето на отговорност, но сам по себе си не означава въздаване на справедливост и не отговаря на по-големия въпрос "Как това е било допуснато?", заяви в имейл до Associated Press адвокатът на семейството Робърт Гласман.

Кимбърли се е намирала в коридор на училищния комплекс, когато е била ударена в главата с метална бутилка за вода. Според иска, заведен от семейството, момичето се е опитвало да помогне на по-голямата си сестра Шарън, която е била тормозена от група ученици.

Припомняме, че след инцидента Кимбърли е била откарана в болница, където е прегледана и по-късно изписана. Три дни по-късно обаче е приета в детската клиника към Калифорнийския университет в Лос Анджелис, където е претърпяла спешна мозъчна операция заради кръвоизлив. Момичето е починало на 25 февруари.