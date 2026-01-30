Обраха бижута за милиони евро от спящ китайски дипломат в Париж

Крадци са нападнали дома на китайски депутат в Париж, докато е спял, и са отмъкнали бижута и луксозни вещи на стойност няколко милиона евро, съобщиха френските прокурори.

Инцидентът е станал през нощта срещу петък в престижния 16-и район на френската столица. По данни на прокуратурата на Париж няма следи от взлом.

Китайският депутат е бил „нападнат по време на сън и съобщава за кражба на няколко бижута и луксозни стоки“, уточниха от прокуратурата, като добавиха, че неразрешеното използване на ключ може да се окаже утежняващо обстоятелство.

Жертвата се е събудила от шума, след което е била ударена по главата от извършителите, които са успели да избягат.

Откраднати са часовници, брошки и други ценности, като щетите се оценяват между 6 и 7 милиона евро. Според пострадалия в обира са участвали двама извършители.