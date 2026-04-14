Откриха труп на мъж в Кърджали

Няма данни за насилствена смърт

14.04.2026 | 12:52 ч. 5
БГНЕС

Мъж на 46 години е бил намерен мъртъв пред блока, в който живее в Кърджали, съобщава Областната дирекция на МВР.

Сигналът за намереното тяло е получен на 13 април около 06:00 часа сутринта.

Пристигналият полицейски екип на място установил възрастта на мъжа и че живее в кооперацията, пред която е открит.

Свързани статии

Извършен е оглед от дежурна оперативна група. Няма данни за насилствена смърт. Трупът е транспортиран за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. 

Образувано е досъдебно производство.

 

